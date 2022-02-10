В Госдуму внесен законопроект об обеспечении инвалидов спецавтомобилями

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия — за правду» внесла в Госдуму проект поправок к закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусматривающих предоставление гражданам с инвалидностью специальных автомобилей. Речь идет о включении в перечень технических средств реабилитации инвалидов в числе специальных средств для передвижения, наряду с креслами-колясками, автотранспортных средств, а также дополнительных приспособлений к ним, включая ручное управление, следует из документа, размещенного на сайте нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы указывают, что им стали все чаще поступать обращения от граждан с инвалидностью, испытывающих серьезные трудности с передвижением. «Целью законопроекта является повышение уровня социальной защиты таких граждан», — поясняют депутаты.

Они напоминают, что законодательными поправками от 22 августа 2004 года было отменено предоставление инвалидам автотранспортных средств, и подчеркивают, что для инвалидов с ограниченной мобильностью это нововведение создало дополнительные проблемы с передвижением. «Практически невозможно реализовать эффективную реабилитационную программу для инвалидов этих категорий и интегрировать их в общество, если они не имеют возможности добраться до работы и учебы, до мест досуга и отдыха. Для таких инвалидов автомобиль не роскошь, а крайне необходимое средство реабилитации, компенсирующее потерю мобильности», — отмечают законодатели.

По их словам, текущая ситуация усугубляется неприспособленностью общественного транспорта для передвижения инвалидов, особенно в субъектах РФ, а также несовершенством всей дорожной инфраструктуры. «Граждане с инвалидностью в своих многочисленных обращениях в органы власти и общественные организации инвалидов ставят вопрос о восстановлении в законодательстве права на льготное получение автотранспортных средств», — констатируют парламентарии.

«Значительная часть инвалидов по указанным выше и другим объективным причинам не имеют возможности пользоваться общественным транспортом и нуждаются в автотранспорте как в единственно возможном средстве передвижения. Такая возможность для инвалидов предоставлена частью 3 статьи 8 федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», согласно которой инвалиды при наличии прямых последствий страхового случая обеспечиваются автотранспортом как средством реабилитации», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект восстанавливает право инвалидов на получение автотранспортного средства именно как специального средства для передвижения, указывают авторы. Кроме того, законопроект устанавливает, что к техническим средствам реабилитации относятся также дополнительные приспособления к автотранспортным средствам, включая ручное управление для них.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что, согласно данным Министерства труда и социальной защиты за 2019 год, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы разработаны индивидуальные программы реабилитации и (или) абилитации инвалидов с заключениями о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного средства для 50 392 человек (включая 17 233 человека при первичном освидетельствовании).

Суммарные расходы федерального бюджета в 2023 году (предполагается вступление в силу поправок о спецавто для инвалидов 1 января 2023 года), по подсчетам авторов законопроекта, составят 30 млрд 179 млн 768,8 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах — не более чем по 10 млрд 320 млн 843,7 тыс. Из документа следует, что первая сумма получена умножением вышеупомянутого числа нуждающихся в транспортном средстве инвалидов (50 392 человека) на стоимость доступного автомобиля отечественного производства в 598,9 тыс. рублей, вторая сумма — умножением стоимости авто на 17 233 человека. В финансово-экономическом обосновании упоминаются также расходы на доработку автомобиля с установлением комплектов ручного управления в 20 тыс. рублей, однако эта сумма в формуле не задействована.

Законодатели предлагают предусмотреть эти расходы в ходе работы над проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и указывают, что «источником необходимых <…> ассигнований федерального бюджета будут являться увеличившиеся доходы федерального бюджета вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы в очередном финансовом году и в плановом периоде бюджетного цикла в период восстановления экономики после отмены ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, вследствие реализации мер по стабилизации экономики, устранения структурных дисбалансов и препятствий для развития экономики, предпринимаемых правительством Российской Федерации».

Из материалов к законопроекту следует, что Кабмин его не поддерживает. Правительство указывает, что ранее предоставлявшиеся инвалидам льготы, направленные в том числе на обеспечение транспортными средствами, были законодательно заменены ежемесячными денежными выплатами.



«Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация положений законопроекта потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета: в 2022 году — в объеме 25,4 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах — 8,7 млрд рублей соответственно. Вместе с тем в представленном расчете потребности в дополнительных средствах федерального бюджета не учтены расходы на обеспечение предлагаемыми законопроектом автотранспортными средствами и дополнительными приспособлениями к ним, включая ручное управление, инвалидов, прошедших освидетельствование ранее, в результате которого инвалидность им была установлена бессрочно, и, возможно, имеющих показания для обеспечения указанными средствами реабилитации, что не позволяет оценить последствия принятия предлагаемых изменений для федерального бюджета. Кроме того, законопроектом не определены источник финансирования и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств», — говорится также в заключении Кабмина.