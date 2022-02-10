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Курсы доллара и евро изменились по итогам основной валютной сессии разнонаправленно

10.02.2022 19:22
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Доллар подешевел, а евро подорожал к рублю по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,58 рубля, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,5 рубля (плюс 19 копеек).

В ходе сессии было проведено 56 тыс. сделок с долларом на 3,4 млрд долларов и 8,2 тыс. сделок с евро примерно на 348 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,26—74,87 рубля за доллар и 84,77—85,66 рубля за евро.

«Позитивом для российской валюты выступает сокращение геополитического риска, отсутствие покупок валюты со стороны Минфина и ЦБ и ожидание повышения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

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