СберБанк начал кредитовать малый и средний бизнес по обновленной программе «1764»

СберБанк начал прием заявок на выдачу льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства по обновленной программе Минэкономразвития по субсидированию льготного кредитования в рамках постановления правительства РФ № 1764. Льготные кредиты предоставляются малому и среднему бизнесу на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования ранее оформленных кредитов, уточняется в сообщении «Сбера».

В банке напоминают, что он работает по программе «1764» с момента ее запуска и за это время профинансировал предприятия МСБ на сумму более 1 трлн рублей. «Сейчас благодаря новому лимиту мы готовы предоставлять дополнительное финансирование предпринимателям. Этот лимит позволит поддерживать текущий портфель, а также выдать дополнительно более 100 миллиардов рублей кредитов», — рассказал заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой ставки Банка России на дату заключения договора плюс 2,75 процентного пункта. Таким образом, на текущий момент ставка по кредиту составляет 11,25%. В зависимости от целей кредитования максимальная сумма кредита составит: