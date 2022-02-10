Суд взыскал 100% доли Абызова в уставном капитале компании «Ру-Ком» для погашения долга

Гагаринский суд Москвы в четверг удовлетворил просьбу приставов о взыскании 100% доли бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова в уставном капитале ООО «Ру-Ком», запретив компании также распродавать имущество. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Игошина, решение пока не вступило в силу.

«Исковые требования удовлетворены», — сказала собеседница агентства.

Российская бизнес-группа «Ру-Ком» (Ru-Com) специализируется на инвестициях и управлении диверсифицированными промышленными активами в мостостроении, дорожном и инфраструктурном строительстве, энергетике, промышленном и энергетическом строительстве, энергетическом машиностроении, а также угольной отрасли и сельском хозяйстве.

В ходе заседания заявитель настаивал на обращении взыскания на долю в уставном капитале должника, являющегося учредителем юридического лица. Приставы просили Гагаринский суд обратить взыскание на принадлежащие Абызову 100% доли в уставном капитале ООО «Ру-Ком» для исполнения требований сводного исполнительного производства. Кроме того, заявитель попросил запретить ООО «Ру-Ком» производить любые действия, которые могут повлечь изменение регистрационных данных и отчуждение имущества, принадлежащего организации. Выслушав участников процесса, суд удовлетворил требования заявителя.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. Официальными комментариями защитников Абызова ТАСС не располагает.