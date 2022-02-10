«Яндекс.Маркет» предлагает продавцам создать в сервисе аналоги своих сайтов

Продавцы получили возможность оформить витрины своих магазинов на платформе «Яндекс.Маркет» — например, добавить горизонтальный баннер с флагманским товаром или подборку товаров к празднику. Об этом сообщили в «Яндекс.Маркете», подчеркнув, что «новая возможность особенно пригодится небольшим магазинам: они могут использовать оформленную витрину как собственный сайт и приводить на нее покупателей по внешней рекламе, например из соцсетей».

Как поясняют в «Яндекс.Маркете», витрина — это лицо магазина на платформе, она есть у каждого продавца. На этой странице показываются все товары, которые магазин продает на маркетплейсе. «Теперь с помощью бесплатного конструктора витрину можно настроить под задачи бизнеса, например добавить на нее горизонтальный баннер, карусель товаров со скидками или карусель баннеров с тематическими подборками товаров либо вставить все сразу. Таким образом, магазин может сам выбрать, как будет выглядеть его витрина, чтобы привлекать больше пользователей», — отмечается в сообщении.

Оценить эффективность витрины поможет «Яндекс.Метрика». Сервис показывает разную информацию о витрине: сколько заказов пользователи сделали на ней, откуда приходят на витрину, сколько подборок на ней покупатели просматривают в среднем, как долго находятся на витрине и что кладут в корзину.

«Яндекс.Маркет» планирует и дальше развивать витрину. Так, магазины смогут создавать внутри нее новые страницы, добавлять блоки с любой тематикой и размещать в них подходящие товары. Сервис начнет также показывать ссылку на витрину магазина тем покупателям, которые будут оформлять у этого продавца заказы с экспресс-доставкой.

На «Яндекс.Маркете» продается около 21 млн товаров, к сервису подключено более 18 тыс. магазинов-партнеров, указано в справке о компании.

