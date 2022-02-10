Суд признал обоснованными требования ВТБ к «Открытие Холдингу» на 13,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы признал требования в размере 13,616 млрд рублей со стороны ВТБ к бывшему основному владельцу банка «Открытие» — «Открытие Холдингу» по долгу обоснованными, ВТБ включен в третью очередь реестра требований кредиторов. Это следует из определения суда, размещенного в картотеке арбитражных дел, передает ТАСС.

Ранее Арбитражный суд Москвы также назначил к рассмотрению заявление банка ВТБ о включении в реестр требований кредиторов «Открытие Холдинга» задолженности в размере более 62,1 млрд рублей. Заявление будет рассмотрено на судебном заседании 21 марта 2022 года.



Кроме того, в конце января 2022 года Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению 12 требований кредиторов «Открытие Холдинга» на сумму более 703 млрд рублей. Среди кредиторов присутствуют банки «Открытие» и «Траст», а также Национальный Расчетный Депозитарий.