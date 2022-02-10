ПИФы акций показали в 2021 году медианную доходность в 17,1%, ПИФы облигаций — минус 0,38%

Национальная ассоциация участников фондового рынка подготовила обзор «Анализ рынков и деятельности паевых инвестиционных фондов за IV квартал 2021 года». По данным НАУФОР, стоимость чистых активов открытых ПИФов за 2021 год увеличилась на 38%, до 920 млрд рублей, а приток средств составил 215 млрд. По итогам IV квартала стоимость чистых активов открытых ПИФов увеличилась на 21,1 млрд рублей, за этот период открытые ПИФы привлекли 35,8 млрд против 47,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

В сравнении с первыми тремя кварталами IV квартал отмечен минимальным объемом привлечения — всего 2,4%, указано в обзоре.

«Фонды акций продемонстрировали за 2021 год очень большой разброс доходности, медианное значение составило 17,1%. Фонды облигаций показали медианное значение доходности минус 0,38%», — подсчитала НАУФОР.

Стоимость чистых активов биржевых ПИФов по итогам декабря 2021 года достигла 209,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 144%. За IV квартал прирост составил 30%.



«Что касается индустрии УК, то, согласно данным Банка России, лицензию управляющей компании на конец декабря 2021 года имели 259 компаний (в начале года — 267, сокращение за год — 3%). За IV квартал было аннулировано пять лицензий УК: одна из них — за нарушения, четыре компании сдали лицензию добровольно. За этот же период Банк России выдал две лицензии управляющим компаниям», — указано в релизе.