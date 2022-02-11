Рубль движется разнонаправленно, индекс Мосбиржи падает на утренних торгах

Рубль теряет позиции к доллару и укрепляется к евро на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,27 рубля, что на 26 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,62 рубля (минус 35 копеек).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,0225—75,3 рубля за доллар и 85,4875 —85,705 рубля за евро.
Индекс Мосбиржи на 8:11 теряет 1,63% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 596,21 пункта.
С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.
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Комментарии
<p>без учета последствий и знаний для того, что он делает и к чему это ведет!</p>
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<p>как пример:</p>
<p>1. стоило бы изучить формулу "Расчет номинального (обменного) курса валюты"</p>
<p>чтобы понимать, что большое количество 1 иностранной валюты - давит на курс рубля!</p>
<p>2. стоило бы изучить формулу "Реальный обменный курс национальной валюты"</p>
<p>чтобы понимать, что в формуле используется </p>
<p>а) обменный курс валюты</p>
<p>б) стоимость одинакогового набора товаров двух государства </p>
<p>3. стоило бы понимать, что </p>
<p>а) перетаскивая товарную инфляцию (рост цен) на внутренний рынок - усугубляется экономический показатель национальной валюты. За счет увеличения стоимости внутренней расчетной корзины</p>
<p>б) постоянно стремясь девальвировать национальную валюту, с целью увеличения стоимости иностранной валюты и доступности покупки товара из иностранной потребительской корзины. Снижается стоимость внутренней расчетной корзины и увеличивается разрыв межу двумя корзинами.</p>
<p>которая чувствительно занижена от той цифры, что фигуририует на ежедневных торгах - при покупке со стороны банка, и чувствительно звавышена - при продаже.</p>
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<p>что отражает тот факт, что банк будучи лицом не располагающим активами - готов купить по заниженной цене рынка, а после продать по цене выше торговой в данный момент. </p>
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<p>а курсы предложенные - не отображают реальную картину происходящего. включая и движение торговой пары.</p>