Все новости

Рубль движется разнонаправленно, индекс Мосбиржи падает на утренних торгах

11.02.2022 08:12
1 091
3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль теряет позиции к доллару и укрепляется к евро на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,27 рубля, что на 26 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,62 рубля (минус 35 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,0225—75,3 рубля за доллар и 85,4875 —85,705 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:11 теряет 1,63% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 596,21 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+317.75%
Купить
+304.12%
Купить
+205.21%
Купить
+178.86%
Купить
+165.40%
Купить

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

3
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Б.Е.С.
11.02.2022 08:54
<p>а как он еще может двигаться, когда в целом преоладает спекулятивный тренд на коротких позициях. где цель - заработать в короткую. </p>
<p>без учета последствий и знаний для того, что он делает и к чему это ведет!</p>
<p></p>
<p>как пример:</p>
<p>1. стоило бы изучить формулу "Расчет номинального (обменного) курса валюты"</p>
<p>чтобы понимать, что большое количество 1 иностранной валюты - давит на курс рубля!</p>
<p>2. стоило бы изучить формулу "Реальный обменный курс национальной валюты"</p>
<p>чтобы понимать, что в формуле используется </p>
<p>а) обменный курс валюты</p>
<p>б) стоимость одинакогового набора товаров двух государства </p>
<p>3. стоило бы понимать, что </p>
<p>а) перетаскивая товарную инфляцию (рост цен) на внутренний рынок - усугубляется экономический показатель национальной валюты. За счет увеличения стоимости внутренней расчетной корзины</p>
<p>б) постоянно стремясь девальвировать национальную валюту, с целью увеличения стоимости иностранной валюты и доступности покупки товара из иностранной потребительской корзины. Снижается стоимость внутренней расчетной корзины и увеличивается разрыв межу двумя корзинами.</p>
1
Б.Е.С.
11.02.2022 09:42
<p>коль речь повел о наборе товаров, переносе инфляции (роста цен), то стоит так же упомянуть о о товарах Гиффена (стоит посмотреть эластичность спроса), где - в основе лежат товары малозначимые или особо ценные продукты (как к примеру базовыеи продукты питания с высокими ценами и низким доходом у населения). В этом случае единственный механизм увеличения прибыли - поднятие цены. </p>
0
Б.Е.С.
11.02.2022 09:53
<p>другой момент связаный с курсовой стоимостью валют, продажей/покупкой и поведеием медведей (продавцов) - никто не думал и не задумывался, что цена продажи на торговой площадке (предложение) не соответствует цене в обменных пунктах банков?</p>
<p>которая чувствительно занижена от той цифры, что фигуририует на ежедневных торгах - при покупке со стороны банка, и чувствительно звавышена - при продаже.</p>
<p></p>
<p>что отражает тот факт, что банк будучи лицом не располагающим активами - готов купить по заниженной цене рынка, а после продать по цене выше торговой в данный момент. </p>
<p></p>
<p>а курсы предложенные - не отображают реальную картину происходящего. включая и движение торговой пары.</p>
0

Материалы по теме

​«Газпром» рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов
Мировые цены на нефть ощутимо выросли по итогам торгов пятницы
Мосбиржа запустит торги фьючерсами на акции восьми российских компаний
ЦБ пока не принимал решений о сроках возобновления покупки валюты для Минфина