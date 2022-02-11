Рубль движется разнонаправленно, индекс Мосбиржи падает на утренних торгах

Рубль теряет позиции к доллару и укрепляется к евро на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,27 рубля, что на 26 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 85,62 рубля (минус 35 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,0225—75,3 рубля за доллар и 85,4875 —85,705 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:11 теряет 1,63% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 596,21 пункта.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.