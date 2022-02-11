Кабмин внес в Госдуму законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров с 1 января 2022 года. Текст документа размещен в думской электронной базе данных в четверг.

«Законопроект подготовлен в соответствии с решением президента Российской Федерации, принятым на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации 21 января 2022 года, об индексации «военных» пенсий с 1 января 2022 года выше уровня инфляции», — говорится в пояснительной записке. В соответствии с законопроектом размер пенсии для военных пенсионеров увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6% «с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», отмечают в Кабмине.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме.