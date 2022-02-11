Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю составил 60 млн долларов

Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 9 февраля составил 60 млн долларов против притока в 10 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств, — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

«Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 60 миллионов долларов против притока в 10 миллионов долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.