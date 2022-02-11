Минтруд назвал самые популярные профессии в 2021 году

Вакансии строителей, водителей, механиков, а также формовщиков и сварщиков стали самыми популярными в 2021 году в системе государственных служб занятости населения (СЗН), пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд. Всего же за прошлый год работу на таких площадках нашли более 2,5 млн человек, что существенно больше показателей прошлых лет.

«В 2021 году больше всего работодатели заявляли в органы службы занятости вакансии строительных рабочих, водителей и механиков, работников сферы индивидуальных услуг, формовщиков и сварщиков, среднего медицинского персонала и врачей, а также руководителей в гостиничном и ресторанном бизнесе», — отметили в министерстве.

Набор востребованных профессий не сильно отличается и на платформах онлайн-рекрутинга. Так, на крупнейшем подобном сервисе — Headhunter — топ вакансий составили: водители (почти 157,9 тыс.), менеджеры по продажам (147,3 тыс.) и продавцы в магазине (145,7 тыс.). Дальше в топ-10 расположились: бухгалтер (87,2 тыс.), менеджер по работе с клиентами (80,5 тыс.), кладовщик (74,9 тыс.), повар (53,8 тыс.), администратор (47,9 тыс.), торговый представитель (44,5 тыс.) и разнорабочий (40,4 тыс.).

Преобладание таких вакансий на разных ресурсах объясняется тем, что именно «рабочие» профессии сейчас востребованы как никогда, рассказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. В частности, он отметил возросшую потребность в строителях на всех ресурсах для поиска работы. «Работодатели пошли «сплошным чесом» в поисках и через службы занятости, и через Интернет», — резюмировал эксперт.

Ситуация может объясняться тем, что среди соискателей недостаточно людей с квалификацией, устраивающей работодателей. Так, по данным Минтруда, чаще всего в службы занятости населения обращаются именно люди, не имеющие определенной квалификации. Хуже всего с поиском работы обстоит у тех, кто не имеет профессионального образования, а также у молодых соискателей, не имеющих опыта работы, рассказали в ведомстве. Однако этой проблемой уже озаботились.

«C учетом этого с 2021 года через портал «Работа России» ведется запись на образовательные программы, сформированные с учетом локальной специфики рынка труда. Кроме того, реализуется программа субсидирования найма», — отметили в ведомстве. Рассказали там и о запуске с 2022 года программы по повышению молодежной занятости. Так, число трудоустроенных через «биржи труда» растет в последние годы. Например, с января по октябрь 2020 года более 1 млн безработных граждан нашли работу и были сняты с учета в центрах занятости. В 2019 году этот показатель составил 660 тыс. человек, сообщали ранее «Известия».