Совокупный штраф ФАС для металлургов может превысить 39 млрд рублей

Административные штрафы Федеральной антимонопольной службы России для НЛМК, ММК и «Северстали» за злоупотребление доминирующим положением на рынке плоского проката могут составить в общей сложности от 2,63 млрд до 39,2 млрд рублей. Такую оценку ТАСС озвучил старший аналитик по металлургии инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Смолин.

Ранее в четверг ФАС сообщила, что завершила рассмотрение дел по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении НЛМК, ММК и «Северстали» и признала компании нарушившими антимонопольное законодательство.

С января 2021 года сталелитейщики установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, отмечалось в сообщении ФАС. По материалам антимонопольных дел против каждой из компаний будет возбуждено дело об административном нарушении и будут рассчитаны штрафы.

НЛМК, ММК и «Северсталь» не согласились с выводами ФАС, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.

За установление монопольно высокой цены каждой из компаний грозит оборотный штраф в размере от 1% до 15% от выручки, полученной от реализации горячекатаного плоского проката на внутреннем рынке за 2020 год (год, предшествующий выявлению нарушения), пояснила руководитель группы специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Анастасия Чередова.



«Если основываться на объемах продаж горячекатаного рулона каждой из компаний на российском рынке в 2020 году и ценах реализации этого вида товара, штраф «Северстали» может составить от 730 миллионов до 11 миллиардов рублей, НЛМК — от 600 миллионов до 9 миллиардов рублей, ММК — от 1,3 миллиарда до 19,2 миллиарда рублей», — говорит Смолин.

По словам аналитика, штраф для ММК может оказаться большим, чем для остальных сталелитейщиков, так как компания продает больше своей продукции на внутреннем рынке, чем две другие компании. «Но, по нашему мнению, штрафы вполне могут быть назначены по нижней границе, так как ММК, НЛМК и «Северсталь» признаны нарушителями впервые», — подытожил Смолин.

По словам Чередовой, при расчете штрафов ФАС может учесть смягчающие или отягчающие обстоятельства в ходе рассмотрения административных дел. «Теперь у компаний есть три месяца на обжалование решений и предписаний ФАС, — говорит юрист. — Как правило, антимонопольная служба возбуждает административные дела после получения первых результатов оспаривания этих актов. Поэтому маловероятно, что штрафы будут наложены раньше середины следующего года».

ФАС также сообщила в четверг, что «Северстали», НЛМК и ММК выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции.



По словам Чередовой, предписания создают не меньше сложностей, чем оборотные штрафы.

«Во-первых, предписание имеет срок исполнения, — говорит юрист. — Нормативно срок не определен, но для похожих случаев на практике встречались от 10 до 30 дней. Для того, чтобы приостановить исполнение предписания и получить законную «отсрочку» — например, на время обжалования решения и предписания ФАС — компаниям будет необходимо подать иски заранее, до истечения его срока исполнения».

Во-вторых, по словам Чередовой, выдача предписаний о снижении цен обычно означает, что компаниям необходимо пересмотреть ценовые условия в заключенных, а также в новых договорах с контрагентами, если иной способ не указан в предписании.