Фондовые индексы в РФ ощутимо снижаются на старте основных торгов, рубль движется разнонаправленно

Российские фондовые индексы ощутимо снижаются в начале основных торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи потерял 2,04% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 581,29 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,84% — до отметки 1 502,92 пункта.

Данные по американской статистике по инфляции отправили рынки в глубокий нокдаун, от которого они не могут оправиться до сих пор, отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. В январе рост цен в США достиг в годовом исчислении 7,5% против 7% по итогам года и ожидаемых 7,3%. Американские индексы отреагировали на эти данные более чем процентным падением, но очень скоро большая часть просадки была выкуплена и, казалось, ничего страшного не случится, поясняет он.

«Вечером распродажи накрыли американские акции, в результате чего индекс S&P 500 по итогам дня потерял 1,8%. Сегодня с утра фьючерс на него снижается еще на 0,8%. Это вполне объяснимо. Поскольку теперь главной целью ФРС США стала именно борьба с инфляцией, резко возросли риски того, что уже в марте регулятор повысит ставку, причем, возможно, сразу на 0,5 процентного пункта. На этом же начали снижаться цены практически на все сырьевые активы», — написал эксперт в своем обзоре.

На утренних торгах почти все российские «голубые фишки» торгуются в «красной зоне». Трудно сказать, пишет он, улучшатся ли настроения в мире, и будет ли сегодня выкуплена просадка. Но сегодня пятница, а последние три месяца в подавляющем большинстве случаев индекс Мосбиржи перед выходными днями закрывался с потерями, напоминает эксперт.

Рубль продолжает слабеть в паре с долларом и укрепляться в паре с евро. На 9:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил примерно 75,27 рубля (плюс 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,6 рубля (минус 37 копеек).



На утро пятницы формируется коррекционный фон для рубля, указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. Так, поясняет он, фьючерсы на индексы США торгуются под заметным давлением, как и цены на нефть Brent, пытающиеся закрепиться под отметкой 91 доллар за баррель. На этом фоне большинство ключевых валют развивающихся рынков пребывают под давлением, поясняет он.

«Пара доллар/рубль завершит неделю ростом, тяготея к верхней границе диапазона 75—76 рублей. Отметим, что сильной поддержки рублю от внешнего фона, как и сегодняшнего заседания ЦБ, ожидать не приходится: повышение ключевой ставки на 100 базисных пунктов уже заложено рынком», — комментирует эксперт.



Алексей Антонов допускает, что распродажи рубля усилятся сегодня после решения ЦБ по ставке. «Наиболее интересным будет пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. От нее ждем заявлений о том, когда Банк России возобновит покупки валюты в рамках бюджетного правила», — отмечает аналитик компании «Алор Брокер».

Если покупки будут осуществляться в соответствии с планом, то рубль обречен на сильное снижение, уверен он. «При таком раскладе стоит ждать последующих повышений ставки, поскольку девальвация рубля неизбежно приведет к росту инфляции, с которой регулятор будет бороться ужесточением денежно-кредитной политики», — заключает эксперт.