Глава ЕЦБ подтвердила планы финрегулятора по изменению дизайна банкнот евро

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард подтвердила намерения финрегулятора изменить дизайн банкнот евро в ближайшее время. Об этом она сообщила в опубликованном в пятницу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Во-первых, евро — популярная валюта, и не только там, где она уже введена. Люди доверяют этой валюте. Об этом также свидетельствуют новые кандидаты на вступление: Хорватия хочет перейти на единую валюту в 2023 году, Болгария — в 2024 году», — сказала Лагард, подчеркнув, что евро также широко используется на международном уровне. «Второй по значимости валютой после доллара является не японская иена или китайский юань, а евро», — отметила глава ЕЦБ.

Вместе с тем она подвергла критике дизайн банкнот, на которых изображена европейская архитектура. «Сооружения, которые вы там видите, на самом деле вовсе не существуют. Спустя 20 лет после введения евро пришло время спросить, есть ли что-то, с чем европейцы могут идентифицировать себя еще больше. Что-то, что мы все воспринимаем как типично европейское и что связывает нас друг с другом», — заметила Лагард.

Сама глава финрегулятора, по ее собственным словам, хотела бы, чтобы на банкнотах были изображения известных европейцев, таких как Леонардо да Винчи, Людвиг ван Бетховен или Джеймс Джойс. «Однако, безусловно, есть и другие способы продемонстрировать европейскую идентичность, например, [изображения] знаменитой картины или памятника архитектуры», — продолжила Лагард.

Она также акцентировала внимание на том, что изменение дизайна банкнот евро является хорошей возможностью показать европейское единство. «Это именно европейский проект: преодолеть национальные границы, чтобы вместе быть экономически сильными и предотвращать войны. Было бы ошибкой, если бы мы снова начали разделение по странам сейчас», — сказала Лагард, отвечая на вопрос, возможен ли различный дизайн банкнот в каждой стране выпуска евро. При этом глава финрегулятора уточнила, что данный вопрос пока не обсуждался в ЕЦБ.

Сейчас существует две серии банкнот евро, первая включает купюры семи номиналов — 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Все изображенные на них арки, мосты и здания представляли собой лишь собирательный образ характерных европейских архитектурных стилей, хотя и создавались с оглядкой на реальные объекты. В 2013 году ЕЦБ выпустил обновленную серию «Европа», одним из главных отличий которой стал водяной знак с лицом героини древнегреческих мифов Европы, и отказался от банкнот номиналом 500 евро. Центральные банки ФРГ и Австрии были последними, кто прекратил выпуск купюры 500 евро, напечатав последние экземпляры 26 апреля 2019 года.

