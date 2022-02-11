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Путин поручил проработать вопрос оцифровки архивного фонда

11.02.2022 11:19
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Минцифры совместно с Росархивом и Российской академией наук проработать вопрос организации оцифровки архивов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

«Минцифры России совместно с Росархивом, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» рассмотреть вопрос об организации оцифровки документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, включая размещенные в государственных архивах субъектов Российской Федерации и муниципальных архивах, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта», — говорится в документе.

Доклад по исполнению поручения необходимо представить до 31 июля. Ответственными назначены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководитель Росархива Андрей Артизов и глава РАН Александр Сергеев.

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Комментарии

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Петр569
11.02.2022 12:38
<p>Оцифровка архивов - это хорошо! Еще бы Путин дал указание Российскому архиву древних актов (РГАДА) организовать удаленный доступ (через интернет) к уже оцифрованным документам Фонда №350, где хранятся очень востребованные многими людьми переписные ведомости 17-18 веков. Архив РГАДА не хочет давать бесплатный удаленный доступ и заставляет исследователей набиваться битком в читальном зале у мониторов (хоть и КОВИД) или платить деньги за высылку этих уже отсканированных документов. Получается, что для архива главное нажива, а не облегчение доступа к архивным фондам людям, увы... </p>
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