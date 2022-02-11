Путин поручил проработать вопрос оцифровки архивного фонда

Президент РФ Владимир Путин поручил Минцифры совместно с Росархивом и Российской академией наук проработать вопрос организации оцифровки архивов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

«Минцифры России совместно с Росархивом, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» рассмотреть вопрос об организации оцифровки документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, включая размещенные в государственных архивах субъектов Российской Федерации и муниципальных архивах, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта», — говорится в документе.

Доклад по исполнению поручения необходимо представить до 31 июля. Ответственными назначены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководитель Росархива Андрей Артизов и глава РАН Александр Сергеев.