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Совет Федерации повысил порог годовой выручки для антимонопольного контроля в два раза

11.02.2022 11:24
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Прайм

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о повышении вдвое — до 800 млн рублей — порога годовой выручки, начиная с которого юрлица и индивидуальные предприниматели попадают под антимонопольный контроль.

Закон разработан Федеральной антимонопольной службой РФ во исполнение поручений президента и правительства России.

Сейчас юрлица и ИП, чья годовая выручка не превышает 400 млн рублей, не признаются лицами, занимающими доминирующее положение, и не подпадают под антимонопольный контроль. Закон повышает этот порог до 800 млн рублей.

Также вдвое, до 800 млн рублей, увеличивается и пороговая сумма активов, при которых хозяйствующим субъектам не надо согласовывать с ФАС сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций.

Соответствующие изменения вносятся в законы «О защите конкуренции» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Они вступят в силу через десять дней после официального опубликования.

Как поясняла ранее ФАС, изменение пороговых значений с 400 млн до 800 млн рублей сократит бюрократические издержки для предприятий малого и среднего бизнеса и будет способствовать развитию конкуренции. При этом все механизмы, повышающие эффективность имеющихся инструментов ФАС по борьбе с картелями, будут сохранены.

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