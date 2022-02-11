ЦБ: инвестиции в недвижимость имеют сложную модель ценообразования и низкую ликвидность

Доходность ЗПИФов недвижимости в 2021 году, по предварительным оценкам, составила 8,2%, что было в пределах инфляции (8,4%) и выше средней доходности ОПИФов и БПИФов, рассказала в интервью «Коммерсанту» директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова, уточнив, что при этом стоит помнить о сложной модели ценообразования и низкой ликвидности таких инвестиций.

По словам Шишлянниковой, число пайщиков ЗПИФов недвижимости в 2021 году росло значительно: втрое, до 25,5 тыс. лиц. «Доходность таких ЗПИФов в 2021 году, по предварительным оценкам, составила 8,2%, что было в пределах инфляции (8,4%) и выше средней доходности ОПИФов и БПИФов. Однако нельзя забывать, что инвестиции в недвижимость имеют сложную модель ценообразования и низкую ликвидность. В новейшей истории России рынок недвижимости уже проходил ряд кризисов, сопровождавшихся как стагнацией цен, так и их высокой волатильностью», — отметила она.

Как рассказала эксперт, за прошедший год сегмент паевых фондов рос медленнее других видов фондов. «Так, стоимость чистых активов ЗПИФов недвижимости для неквалифицированных инвесторов на конец 2021 года составляла 170 миллиардов рублей при росте за год всего на 4 миллиарда рублей. Увеличение активов других фондов для неквалифицированных инвесторов за аналогичный период оказалось выше: у активов ЗПИФов иных категорий — с 17 миллиардов до 248 миллиардов рублей, ОПИФов — с 254 миллиардов до 921 миллиарда рублей, БПИФов — с 127 миллиардов до 212,5 миллиарда рублей», — пояснила Шишлянникова.

Она добавила, что существующее ограничение по минимальной сумме вложений направлено на защиту прав инвесторов и позволяет им принять более взвешенное решение о приобретении паев с учетом долгосрочного характера инвестиций ЗПИФов и более рискованных активов. «Учитывая введение процедуры обязательного тестирования инвесторов, Банк России разработал поправки о снижении минимальной планки до 100 тысяч рублей. Это сбалансированное решение, которое позволит, с одной стороны, повысить доступность паев ЗПИФов для неквалифицированных инвесторов, а с другой — сохранить этот механизм защиты инвесторов. Дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься по итогам анализа практики использования этой суммы и процедуры обязательного тестирования инвесторов», — заключила эксперт.