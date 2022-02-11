​Два новых фонда «Сбер Управление активами» доступны в валюте

Два биржевых фонда «Сбер Управление активами» — «Блокчейн Экономика» (тикер — SBBE) и «Оптимальный глобальный портфель» (SBOG) — теперь можно купить не только за рубли, но и доллары, а SBOG — и за евро. Об этом говорится в сообщении компании.



«БПИФ «Сбер — Блокчейн Экономика» — первый на российском фондовом рынке биржевой фонд, который дает инвестору возможность заработать на блокчейн-экономике без сложностей, связанных с непосредственной разработкой, покупкой, хранением и продажей цифровых активов. В его состав входят ценные бумаги компаний, основная деятельность которых связана с блокчейн-технологиями. На сегодняшний день они применяются в самых разных отраслях и решают самые разные задачи — от защиты личных данных и подтверждения авторских прав до создания платформ Интернета вещей и проведения онлайн-голосований», — отмечается в релизе.

БПИФ «Сбер — Оптимальный глобальный портфель» инвестирует в акции крупнейших американских компаний из индекса S&P 500, включая акции, по которым выплачиваются высокие дивиденды, а также облигации компаний из США и развивающихся рынков, таких как Китай, Бразилия, Индонезия и другие. Помимо этого, в состав фонда входит золото в качестве защитного актива. Как уточняется, фонд хорошо диверсифицирован и нацелен на получение долгосрочного прироста вложений в валюте.

В компании напоминают, что также в валюте доступны и другие фонды «Сбер Управление активами», которые инвестируют в иностранные ценные бумаги.

«Валютная диверсификация — хороший способ защитить свои средства от инфляции. Многим нашим клиентам удобнее вкладывать в иностранные ценные бумаги доллары. Мы всегда стараемся предоставить клиентам максимально гибкий и удобный сервис, которые позволит им эффективно управлять своими деньгами», — прокомментировал генеральный директор «Сбер Управление активами» Евгений Зайцев.