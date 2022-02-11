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​Экс-гендиректор компании группы «Росгосстрах» арестован заочно за злоупотребление полномочиями

11.02.2022 13:03
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Источник
ТАСС
Темы
Росгосстрах (СК ПАО)

Тверской суд Москвы избрал заочный арест бывшему гендиректору страховой компании «Капитал Перестрахование» (ЗАО «Капитал Ре», входит в группу «Росгосстраха») Дауру Джениа, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Джениа находится в международном розыске.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Джениа на срок два месяца с момента передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории РФ», — сказала собеседница агентства.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

Даур Джениа объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ «Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации».

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