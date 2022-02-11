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Официальный курс доллара повысился на 26 копеек, евро — снизился на 2

11.02.2022 14:19
1 088
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 12 февраля.

Курс доллара повысился на 26,26 копейки, составив 74,9867 рубля (74,7241 рубля на 11 февраля). Курс евро снизился на 2,24 копейки, до 85,3574 рубля (85,3798 рубля на 11 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:56 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 2 копейки и составил 75,03 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 45 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 85,52 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 74,81—75,34 рубля за доллар и 85,18—85,77 рубля за евро.

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Комментарии

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Б.Е.С.
11.02.2022 15:50
<p>а по факту сейчас можно наблюдать:</p>
<p>1. курс доллара по отношению к юань - падает</p>
<p>2. курс юань по отношению к рублю растет </p>
<p>3. курс доллара по отношению к рублю - растет</p>
<p>4. курс даллара к евро - растет</p>
<p>5. курс юань к евро - растет</p>
<p></p>
<p>нестыковка трендов движения</p>
1

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