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Курсы доллара и евро на 14 февраля

14.02.2022 08:00
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2 Время прочтения: 5 секунд
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 февраля, составляет 74,9867 рубля. Официальный курс евро — 85,3574 рубля.

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Комментарии

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Б.Е.С.
14.02.2022 08:23
<p>могу предположить только следующее - на фоне снижения $ к ряду других валют, рубль в цене специально занижают в курсовой стоимости, чтобы на рынок затянуть больше дешевого $.</p>
<p>о чем может свидетельствовать, на мой взгляд, нездоровая амплиду быков (покупателей) за последние несколько дней. при том, что самих сделок (наличие медведей) продаж - значительно меньше по колличеству и объему.</p>
<p></p>
<p>опять же развивая собственную мысль, предполагаю, что это делают те, кто заинтересован в покупке актива номинированногов $ или Евро. На территории РФ или за ее пределами. Которые просядают в цене.</p>
<p></p>
<p>таким образом решая свои задачи, он по факту девальвирует курс нац. валюты. Ворируя негативный тренд и проблемы в экономике.</p>
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Б.Е.С.
14.02.2022 11:47
<p>в подтверждение:</p>
<p></p>
<p>
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск повысился на 1,5895 рубля и составил 76,5762 рубля (на 11:30 мск 11 февраля был равен 74,9867 рубля).</p>
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<p>Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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