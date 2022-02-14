Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 февраля, составляет 74,9867 рубля. Официальный курс евро — 85,3574 рубля.
Курсы доллара и евро на 14 февраля
14.02.2022 08:00
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ИсточникBanki.ru
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21.01.2022
Комментарии
<p>о чем может свидетельствовать, на мой взгляд, нездоровая амплиду быков (покупателей) за последние несколько дней. при том, что самих сделок (наличие медведей) продаж - значительно меньше по колличеству и объему.</p>
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<p>опять же развивая собственную мысль, предполагаю, что это делают те, кто заинтересован в покупке актива номинированногов $ или Евро. На территории РФ или за ее пределами. Которые просядают в цене.</p>
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<p>таким образом решая свои задачи, он по факту девальвирует курс нац. валюты. Ворируя негативный тренд и проблемы в экономике.</p>
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