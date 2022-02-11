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Опрос: карьера второй половинки для женщин важнее, чем для мужчин

11.02.2022 20:40
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2 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Хорошая карьера при выборе пары значимую роль играет для женской аудитории — так ответили 50% опрошенных женщин, свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», участие в котором приняли более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны. Лишь 25% респонденток указали, что для них такой фактор не важен.

Примечательно, что среди мужчин противоположная ситуация: 50% из них не уделяют внимания карьере партнера в личной жизни, а влияние успешной карьеры отметили 28% опрошенных мужчин.

Однако при ответе на вопрос, могут ли проблемы в карьере стать причиной расставания, все жители России (и мужчины, и женщины) проявили единодушие: для 86% респондентов это не станет поводом для разрыва.

Более однозначное мнение по этому вопросу также выразили мужчины: 91% респондентов отметили, что не расстанутся со второй половинкой из-за трудностей в карьере. Среди женщин ту же позицию указали 82% участниц исследования.

17.01.2022 08:58

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Комментарии

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sergg65
sergg65
11.02.2022 22:12
<p>Если посчитать налог на вклады ,</p>
<p>Надо бы иметь 13 жен . </p>
<p>Но тогда какой заботой</p>
<p>Был бы окружен ... </p>
<p></p>
0
ugor
ugor
12.02.2022 11:32
<p>Потому что женщина думает о деньгах,а мужчина о другом!))))</p>
1

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