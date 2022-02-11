Опрос: карьера второй половинки для женщин важнее, чем для мужчин

Хорошая карьера при выборе пары значимую роль играет для женской аудитории — так ответили 50% опрошенных женщин, свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», участие в котором приняли более 7 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны. Лишь 25% респонденток указали, что для них такой фактор не важен.

Примечательно, что среди мужчин противоположная ситуация: 50% из них не уделяют внимания карьере партнера в личной жизни, а влияние успешной карьеры отметили 28% опрошенных мужчин.

Однако при ответе на вопрос, могут ли проблемы в карьере стать причиной расставания, все жители России (и мужчины, и женщины) проявили единодушие: для 86% респондентов это не станет поводом для разрыва.

Более однозначное мнение по этому вопросу также выразили мужчины: 91% респондентов отметили, что не расстанутся со второй половинкой из-за трудностей в карьере. Среди женщин ту же позицию указали 82% участниц исследования.