ЦБ утвердил базовые стандарты по защите прав пайщиков и управлению рисками сельскохозяйственных КПК

Банк России утвердил два базовых стандарта для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Как следует из сообщения регулятора, они касаются защиты прав пайщиков и управления рисками.

Так, первый стандарт устанавливает минимальный объем предоставляемой пайщикам информации, правила взаимодействия при возникновении просроченной задолженности по займам, закрепляет порядок рассмотрения обращения о реструктуризации. Документ обязывает сельскохозяйственный КПК давать мотивированный ответ на обращения пайщиков в течение 15 рабочих дней с возможностью продления этого срока.

Кроме того, стандарт определяет требования к договору о привлечении денежных средств пайщика: на первой странице должно быть указано, что эти деньги не являются вкладом и не застрахованы государством, а кооператив не обязан по первому требованию возвращать сбережения с процентами (для этого существуют определенные сроки). Договор должен содержать условия о возможности или невозможности внесения дополнительных средств, досрочного возврата, о размере и порядке выплаты процентов или компенсации за использование привлеченных средств.

Второй стандарт устанавливает перечень рисков, подлежащих контролю в сельскохозяйственном КПК (кредитный, регуляторный, операционный, а также риск ликвидности), требования к системе разделения полномочий, функционалу и внутренним процедурам кооператива в сфере управления рисками. В ЦБ рассчитывают, что реализация стандарта будет способствовать повышению финансовой устойчивости кооперативов.

Требования стандартов (за исключением отдельных положений стандарта по защите прав и интересов пайщиков) вступают в силу через 180 дней после размещения на сайте Банка России. Их соблюдение будут контролировать саморегулируемые организации.



Базовые стандарты защиты прав и интересов потребителей, а также базовые стандарты по управлению рисками уже действуют для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и ряда других небанковских финансовых организаций, напоминают в ЦБ.