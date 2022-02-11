Клиенты WebMoney смогут обменять заблокированные средства на нерублевые инструменты

Платежная система WebMoney в ближайшее время планирует предоставить своим клиентам возможность либо поменять заблокированные средства на действующие нерублевые инструменты, либо забрать их в банке напрямую. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что все операции по российским кошелькам WebMoney становятся недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчетного банка ККБ.

«Система WebMoney в ближайшее время предоставит этим пользователям возможность либо поменять данные заблокированные инструменты на действующие нерублевые инструменты, либо истребовать у банка напрямую (предоставив действительные реквизиты электронных денежных средств)», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

В компании уточнили, 40% пользователей системы — это резиденты РФ. Всего в системе WebMoney зарегистрировано более 45 млн пользователей. «Мы найдем для них платежное решение либо в рамках этой же правовой модели ЭДС, внедренной по требованию того же регулятора, либо на основе других решений в рамках законодательства РФ. Вариантов много», — отметили в пресс-службе.

При этом в компании не уточнили, на какую общую сумму оказались заблокированными средства российских клиентов. «Поскольку ограничения по рублевым операциям для ККБ регулятор ввел еще в начале декабря 2021 года, пользователи активно уходили из рублевых инструментов системы. Поэтому ограничения, связанные с отзывом лицензии, коснутся только тех пользователей, которые за два месяца не вывели свои средства. В силу юридических ограничений мы не вправе публиковать точные цифры, но оценочно можем подтвердить, что на момент оповещения банка об отзыве лицензии в ККБ находились средства около двух миллионов участников системы, что составляет сотни миллионов рублей», — добавили в пресс-службе.