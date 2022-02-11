Глава ЦБ назвала способ справиться с избыточным спросом

Одной из основных причин роста цен являются повышенные инфляционные ожидания населения, которые приводят к избыточному спросу, рассказала в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Снизить избыточный спрос, по ее словам, поможет повышение ставок по депозитам.

«Конечно, совершенно неправильно говорить, что люди сознательно разгоняют инфляцию. Потребитель в этих условиях высокой инфляции, высоких инфляционных ожиданий ведет себя абсолютно рационально. Чтобы обуздать инфляцию, как раз нужно убрать этот «навес» избыточного спроса, который создает инфляционное давление. И это можно сделать главным способом — сделать для потребителя более привлекательным сберегательное поведение, когда люди не будут бояться сберегать. То есть это должны быть более высокие процентные ставки по депозитам, чтобы даже если люди ожидают высокую инфляцию, они понимали, что вот эти депозитные ставки не съедят покупательную способность их сбережений. И это один из ключевых каналов, которым денежно-кредитная политика воздействует на экономику», — заявила Набиуллина.



«Именно поэтому мы сейчас повышаем ключевую ставку и будем это делать до тех пор, пока люди не ощутят, как это было несколько лет назад, что депозитные ставки в полной мере компенсируют им инфляционные риски», — подчеркнула глава Центробанка.