Глава ЦБ назвала способ справиться с избыточным спросом

Одной из основных причин роста цен являются повышенные инфляционные ожидания населения, которые приводят к избыточному спросу, рассказала в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Снизить избыточный спрос, по ее словам, поможет повышение ставок по депозитам.
«Конечно, совершенно неправильно говорить, что люди сознательно разгоняют инфляцию. Потребитель в этих условиях высокой инфляции, высоких инфляционных ожиданий ведет себя абсолютно рационально. Чтобы обуздать инфляцию, как раз нужно убрать этот «навес» избыточного спроса, который создает инфляционное давление. И это можно сделать главным способом — сделать для потребителя более привлекательным сберегательное поведение, когда люди не будут бояться сберегать. То есть это должны быть более высокие процентные ставки по депозитам, чтобы даже если люди ожидают высокую инфляцию, они понимали, что вот эти депозитные ставки не съедят покупательную способность их сбережений. И это один из ключевых каналов, которым денежно-кредитная политика воздействует на экономику», — заявила Набиуллина.
«Именно поэтому мы сейчас повышаем ключевую ставку и будем это делать до тех пор, пока люди не ощутят, как это было несколько лет назад, что депозитные ставки в полной мере компенсируют им инфляционные риски», — подчеркнула глава Центробанка.
Производители не боятся повышать цены, так как уровень спроса превышает производственные возможности. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 11 февраля, добавив, что цены будут расти до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением.11.02.2022 17:41
Комментарии
<p>Нет населения , нет спроса ...</p>
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<p>Если сотрудники ЦБ читают комментарии, то пуская обратят внимание на следующие факторы:</p>
<p>1. какая отметка медианной заработной платы сейчас</p>
<p>2. на сколько в % выражении она выросла или упала от года к году, и в интервале квартал</p>
<p>3. на сколько увеличилось по таким же отрнзкам - коммунальные тарифы, борщевой набор (овощи), фрукты, крупа, мясо, молоко, молочно-кислые изделия, обувь, одежда, городской транспорт, вторичный транспорт</p>
<p>СТОИТ СОПОСТАВИТЬ РОСТ В % ВЫРАЖЕНИИ МЕДИАННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СУММУ % ПО ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ГРУППАМ</p>
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<p>другой момент касается отслеживания динамики выращивания, переработки и производства и доли попадания продукции на внутренний рынок - отрезок желательно брать с 2008 года. </p>
<p>СТОИТ СОПОСТАВИТЬ УВЕЛИЧИЛСЯ ИЛИ УМЕНЬШИЛСЯ ОБЪЕМ ОТ ГОДА К ГОДУ И КАКАЯ ДИНАМИКА ПРИСУТСТВУЕТ ОТ КВАРТАЛА К КВАРТАЛУ</p>
<p>есть сомнения, что в целом, рбъемы упали и значительно. что мы топчемся на уровне 2010-2012 года по разным товарным группам. т.е. в момент просадки (кризиса).</p>
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<p>из чего вытекает, что предложение для рынка спроса само по себе - сократилось - это первое.</p>
<p>второе - это стат. данные из написанного выше - соотношение роста оплаты труда по медиане и роста цен по группам</p>
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<p>ну и справочно - третье - чем выше стоимость товара и услуги при низком спросе и покупательской способности, а это можно считать высокой базой, то % накручиваемый на высокую базу будет автоматически давать большую сумму добавочной стоимости и уменьшать объем потребления.</p>
<p>изчего следует, что % накрутки должен идти десятичными долями, а не единичными и двухзначными.</p>
<p>особенно когда еще в стоимости присутсвует индексация полугодавая и другие факторы.</p>
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<p>Есть конечно и другие производственные и отраслевые проблемы которыми не обязан заниматься ЦБ, но в тоже время этим и не занимаюся профильные комитеты (Министерства) - это доли и соотношения (Максимумы) издержек по группам в бизнесе тои или иной организации.</p>
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<p>на моей памяти из экономики предприятия была следующая информация:</p>
<p>1.1. доля ФОТ для торговли и не производственного сектора - не превышает 30%, минимум 25%</p>
<p>1.2. доля ФОТ для производственного сектора - не превышает 35%, минимум 25%</p>
<p>2. доля издержек на транспорт (перевозка) - не более 5%</p>
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<p>эти показатели как минимум давали понимание о ситуации и рентабельности организации, очерчивали границы трат и выступали так же границей стоимости тех или иных услуг сто стороны рынка.</p>
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<p>присутствовали так же метрики, по которым нестоило снижать ФОТ. </p>
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<p>все это вкупе давало общую информацию о состоянии той или иной организации и ее экономическом здоровье.</p>
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<p>но по приходу оптимизаторов и финансистов наблюдается из года в год картина уже в течении двух десятилетий, как ломается экономика предприятия как наука, и как главенствует тренд на постоянное раскручивание цен (инфляция) и подведение потребителя по любой группе товара в режти отложенной покупки из-за высокой цены и недостаточного дохода (платежного баланса). как вариант, чтобы этот недостающий пробел в цене покрыть кредитным плечом со стороны банка.</p>
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<p>при этом в большинстве случаев качество знаний связанных с экономикой, связями с региональной экономикой, отраслевой и предприятия - отставляет желать лучшего среди руководителей любых организаций. это так же касается и знаний, возможности применять ТК РФ в более гибкой форме для предприятия и соискателей. снижая напряжение и показатели безработных. сокращая в своей работе категории по выборке отсева на штатные единицы. </p>