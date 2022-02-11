Центробанк не намерен повышать целевой показатель по инфляции

Банк России не намерен менять целевой показатель инфляции в 4%, так как это может негативно сказаться на экономике. Об этом заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Вы знаете наше отношение к изменению таргета, тем более, я так понимаю, речь идет о повышении этого таргета, а не о снижении до тех уровней, которые существуют в развитых странах, во многих развивающихся странах. Напомню, что там таргет меньше 4%. У большинства стран в мире — у тех, кто таргетирует инфляцию, — таргет меньше 4%. И, на наш взгляд, этого делать нельзя, потому что в наших условиях — и это мы видим и сейчас — инфляция выше определенного уровня, выше 4% негативно влияет в целом на экономику, на мотивацию к долгосрочным инвестициям, к долгосрочным сбережениям», — пояснила Набиуллина.



«Ворота не сдвигают в игре, скажем так. И неизменность таргета принципиально важна, особенно в условиях в целом высокой неопределенности. И, на наш взгляд, это один из якорей политики», — подчеркнула глава ЦБ.