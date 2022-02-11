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Банк России допускает ключевую ставку выше 11% в 2022 году

11.02.2022 18:30
2 051
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Юлия Лищенко, Банки.ру
Юлия Лищенко Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России поменял свое видение траектории ключевой ставки по сравнению с прошлым годом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По уточненному прогнозу регулятора, среднегодовая ключевая ставка в 2022 году может достигнуть двузначных цифр.

«Мы существенно поменяли наше видение ситуации и перспектив. Мы сейчас и прогноз по инфляции дали выше, и поменяли прогноз нашей ключевой ставки. На этот год мы даем прогноз среднегодовой ключевой ставки 9—11%. То есть среднегодовая ставка может достигнуть двузначных цифр», — рассказала глава ЦБ.

При этом она подчеркнула, что среднегодовая ключевая ставка не значит «пиковая».

«Мы не даем прогноза минимума и максимума и считаем, что это правильно, потому что в целом на экономическую деятельность, на экономических агентов влияет именно среднегодовая ставка», — уточнила Набиуллина.

11.02.2022 13:30

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Комментарии

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sergg65
sergg65
11.02.2022 19:32
<p>Мадам Брошкина ? Пиковая Дама ? </p>
1

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