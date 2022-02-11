Центр кибербезопасности предупредил об угрозе внедрения вредоносного ПО вместо обновления

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предупредил об угрозе внедрения вредоносного программного обеспечения под видом обновлений системы. Заявление НКЦКИ приводит ТАСС.

«С этой целью злоумышленники создают поддельные веб-сайты разработчиков популярного программного обеспечения. Под видом обновлений на этих сайтах размещены вредоносные программы, предназначенные для кражи пользовательских данных: паролей, реквизитов банковских карт, cookie-файлов браузера и других», — сообщает центр.

В качестве примера приведено использование вредоносных установщиков обновлений операционной системы Windows 11, которые загружают ВПО RedLine, похищающее данные пользователей. Название веб-ресурса, с которого происходит распространение вредоносного пакета обновлений, имитирует официальный сайт компании Microsoft и имеет доменное имя windows-upgraded.com. На сайте размещена кнопка «Скачать сейчас», при нажатии на которую на компьютер загружается zip-архив Windows11InstallationAssistant.zip. Как только пользователь запустит исполняемый файл из указанного архива, в его операционной системе вместо обновления произойдет внедрение вредоносной программы.



НКЦКИ рекомендует использовать только лицензионное программное обеспечение и устанавливать обновления только с официальных сайтов производителей, предварительно проверив имя сайта на корректность.