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Центр кибербезопасности предупредил об угрозе внедрения вредоносного ПО вместо обновления

11.02.2022 18:43
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ТАСС

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предупредил об угрозе внедрения вредоносного программного обеспечения под видом обновлений системы. Заявление НКЦКИ приводит ТАСС.

«С этой целью злоумышленники создают поддельные веб-сайты разработчиков популярного программного обеспечения. Под видом обновлений на этих сайтах размещены вредоносные программы, предназначенные для кражи пользовательских данных: паролей, реквизитов банковских карт, cookie-файлов браузера и других», — сообщает центр.

В качестве примера приведено использование вредоносных установщиков обновлений операционной системы Windows 11, которые загружают ВПО RedLine, похищающее данные пользователей. Название веб-ресурса, с которого происходит распространение вредоносного пакета обновлений, имитирует официальный сайт компании Microsoft и имеет доменное имя windows-upgraded.com. На сайте размещена кнопка «Скачать сейчас», при нажатии на которую на компьютер загружается zip-архив Windows11InstallationAssistant.zip. Как только пользователь запустит исполняемый файл из указанного архива, в его операционной системе вместо обновления произойдет внедрение вредоносной программы.

НКЦКИ рекомендует использовать только лицензионное программное обеспечение и устанавливать обновления только с официальных сайтов производителей, предварительно проверив имя сайта на корректность.

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