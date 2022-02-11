Российские индексы обвалились по итогам основных торгов

Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в глубоком минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 2,99% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 546,62 пункта. Индекс РТС обрушился на 4,96% до уровня 1 470,1.

Бумаги «Яндекса» подешевели на 3,85%, «Магнита» — на 3,49%, СберБанка — на 3,12%, VK — на 1,84%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,77%, «Норникеля» — на 1,67%, МТС — на 1,65%, «Газпрома» — на 1,54%, Московской биржи — на 0,26%. Акции «Полюса» прибавили в цене 0,45%.



По словам эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, «негативом выступили вчерашние данные по инфляции в США, рост которой превысил ожидания, а годовой показатель достиг 40-летнего максимума. Это увеличило вероятность, что на мартовском заседании ФРС повысит процентную ставку сразу на 0,5 процентного пункта. При этом экономика может не справиться с ужесточением монетарной политики, которое необходимо продолжать, чтобы предотвратить ускорение инфляции. Дополнительное давление на рублевые активы оказывало очередное усиление геополитических рисков после стабилизации фактора геополитики, наблюдавшейся в последние недели. Прошедшие вчера вечером девятичасовые переговоры по украинской проблеме политических советников лидеров «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) не принесли результатов; преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации Минских соглашений, не удалось».

«Не найдя поддержи со стороны подорожавшей нефти, индекс Мосбиржи <…> в пятницу провалился ниже отметки 3 600 пунктов, опускаясь в течение дня вплоть до 3 515 из-за ухудшения настроений глобальных инвесторов после вчерашнего заседания ФРС. Также на российском рынке сказался и рост страновой премии за риск, который вернулся к значениям начала февраля», — комментирует ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

«Мы осторожно смотрим на перспективы российского рынка в ближайшее время. Одновременно с высокими ценами на сырье наблюдается ухудшение настроений на мировых рынках. Дополнительный негативный фактор — это рост страновой премии России. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи может двигаться в широком диапазоне 3 400—3 700 пунктов в ожидании улучшения внешнего фона», — пишет он.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов оставались в существенном минусе, несмотря на некоторое улучшение внешнего фона, что можно объяснить главным образом сохранением геополитической напряженности», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах в конце недели не наблюдалось единства в настроениях, а российские активы просели главным образом под давлением геополитической напряженности. МИД РФ заявил, что не может принять совместный ответ стран НАТО по безопасности в Европе, а США призвали своих граждан покинуть Украину. Неопределенность в отношении дальнейшего развития мировых событий, таким образом, сохраняется и будет как минимум ограничивать повышение российского рынка в краткосрочном периоде. На зарубежных площадках же в центре внимания на следующей неделе останется перспектива повышения процентных ставок ФРС», — указывает Кожухова. «Напряженность среди покупателей в преддверии заседания ФРС в марте сохраняется, а ожидания повышения процентных ставок в крупнейшей экономике мира будут как минимум ограничивать рост», — объясняет эксперт.



Согласно ее прогнозу, «на следующей неделе российский фондовый рынок после неспособности индексов Мосбиржи и РТС закрепиться выше краткосрочных сопротивлений в 3 700 и 1 560 пунктов соответственно <…> столкнется с рисками развития нисходящего движения с ближайшими целями 3 450 и 1 430 пунктов <…>. Причинами продаж могут выступить очередной виток усиления геополитической напряженности, а также общемировой уход от риска в преддверии повышения процентных ставок ФРС. Негативный сигнал, впрочем, отменится при закреплении индикаторов выше указанных сопротивлений».