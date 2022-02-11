Минфин разработал новый механизм госгарантий для поддержки частных инвестиций в инфраструктуру

Минфин России разработал новый специальный механизм государственной гарантийной поддержки частных инвестиций в объекты базовой инфраструктуры. Его цель — ускорение экономического развития, а также развитие отечественных инфраструктурных проектов, поясняется в сообщении на сайте ведомства.

Госгарантии выдадут по кредитам и облигационным займам российских компаний, работающих в отраслях транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики. Объем таких гарантий составит до 50% от непогашенного остатка основного долга. Минимальная сумма госгарантии — 5 млрд рублей, срок обеспечиваемого ею кредита (облигационного займа) — от трех до 30 лет. Важно, чтобы целью заимствования была реализация инфраструктурного проекта, подчеркивают в Минфине.

При этом компании за счет собственных средств, без использования каких-либо видов федеральной или региональной финансовой господдержки, должны профинансировать не менее 20% полной стоимости инфраструктурного проекта. Таким образом достигается разделение рисков между государством и бизнесом, поясняют разработчики механизма.



Разработка проекта постановления предусмотрена федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и ведомственным проектом «Гарантийная поддержка развития инфраструктуры», являющимся частью госпрограммы «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», указывают в Минфине. Разработанный министерством проект соответствующего постановления правительства размещен на regulation.gov.ru.