Мосбиржа запустит торги фьючерсами на акции восьми российских компаний

На срочном рынке Московской биржи 15 февраля стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами на акции восьми российских публичных компаний. Об этом сообщила в пятницу, 11 февраля, торговая площадка.

К торгам будут допущены контракты на акции:

ПАО «Газпром нефть»;

ПАО «ГК «Самолет»;

ПАО «Детский мир»;

ПАО «Мечел»;

МКПАО «ОК «Русал»;

ПАО «Россети»;

ПАО «СПБ Биржа»;

ПАО «ФосАгро».

Для всех контрактов установлен минимальный шаг цены — 1 рубль. Поставка по фьючерсам производится автоматически путем заключения сделок на рынке акций Московской биржи с расчетами на второй день. Спецификации новых инструментов размещены на сайте Московской биржи.

Новые инструменты повысят возможности диверсификации и управления портфелями ценных бумаг как для частных, так и для институциональных инвесторов, подчеркивает торговая площадка.



По данным Мосбиржи, объем торгов производными на акции в 2021 году вырос на 78,8% и составил 7 трлн рублей. Всего инвесторам доступно 37 контрактов на акции российских и иностранных компаний.