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Мосбиржа запустит торги фьючерсами на акции восьми российских компаний

11.02.2022 21:59
1 651
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

На срочном рынке Московской биржи 15 февраля стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами на акции восьми российских публичных компаний. Об этом сообщила в пятницу, 11 февраля, торговая площадка.

К торгам будут допущены контракты на акции:

  • ПАО «Газпром нефть»;
  • ПАО «ГК «Самолет»;
  • ПАО «Детский мир»;
  • ПАО «Мечел»;
  • МКПАО «ОК «Русал»;
  • ПАО «Россети»;
  • ПАО «СПБ Биржа»;
  • ПАО «ФосАгро».

Для всех контрактов установлен минимальный шаг цены — 1 рубль. Поставка по фьючерсам производится автоматически путем заключения сделок на рынке акций Московской биржи с расчетами на второй день. Спецификации новых инструментов размещены на сайте Московской биржи.

Новые инструменты повысят возможности диверсификации и управления портфелями ценных бумаг как для частных, так и для институциональных инвесторов, подчеркивает торговая площадка.

По данным Мосбиржи, объем торгов производными на акции в 2021 году вырос на 78,8% и составил 7 трлн рублей. Всего инвесторам доступно 37 контрактов на акции российских и иностранных компаний.

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Комментарии

1
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47439
11.02.2022 22:07
<p>Вот ПАО «Детский мир» здесь точно не при делах, ну что ж никто не купит до сих пор домик на Лубянке...)))</p>
0

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