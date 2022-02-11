Мосбиржа запустит торги фьючерсами на акции восьми российских компаний

На срочном рынке Московской биржи 15 февраля стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами на акции восьми российских публичных компаний. Об этом сообщила в пятницу, 11 февраля, торговая площадка.
К торгам будут допущены контракты на акции:
- ПАО «Газпром нефть»;
- ПАО «ГК «Самолет»;
- ПАО «Детский мир»;
- ПАО «Мечел»;
- МКПАО «ОК «Русал»;
- ПАО «Россети»;
- ПАО «СПБ Биржа»;
- ПАО «ФосАгро».
Для всех контрактов установлен минимальный шаг цены — 1 рубль. Поставка по фьючерсам производится автоматически путем заключения сделок на рынке акций Московской биржи с расчетами на второй день. Спецификации новых инструментов размещены на сайте Московской биржи.
Новые инструменты повысят возможности диверсификации и управления портфелями ценных бумаг как для частных, так и для институциональных инвесторов, подчеркивает торговая площадка.
По данным Мосбиржи, объем торгов производными на акции в 2021 году вырос на 78,8% и составил 7 трлн рублей. Всего инвесторам доступно 37 контрактов на акции российских и иностранных компаний.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
|
+317.75%
|
+304.12%
|
+205.21%
|
+178.86%
|
+165.40%
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