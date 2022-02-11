Глава Центробанка объяснила, почему ипотека без первоначального взноса — это «очень плохо»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина охарактеризовала ипотеку без первоначального взноса как «плохой» продукт, который в свое время во многом способствовал возникновению кризиса в США в 2000-х годах.

«Ипотека без первоначального взноса, однозначно, не есть хорошо. Это не просто плохо, это, можно сказать, очень плохо. Это то, что во многом спровоцировало кризис в США в 2007 году, когда ипотека выдается людям без накоплений», — сказала в ходе пресс-конференции Набиуллина, которую цитирует ТАСС.



Она подчеркнула, что наличие первоначального взноса является хорошим индикатором того, что человек в дальнейшем будет способен обслуживать свой кредит. Глава регулятора также уточнила, что доля ипотечных кредитов без первоначального взноса в настоящее в РФ составляет менее 1%. Кроме того, система макропруденциальных надбавок ЦБ направлена на то, чтобы дестимулировать банки выдавать кредиты с низким первоначальном взносом.