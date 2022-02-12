​Телефонные мошенники стали чаще упоминать «специальный счет ЦБ» для обмана граждан

Телефонные злоумышленники стали чаще просить россиян перевести деньги на «специальный» или «защищенный» счет в ЦБ, при этом такого счета на самом деле не существует, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.



В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники просят людей перевести деньги на «специальный» или «защищенный» счет в Центробанке, рассчитывая на то, что упоминание регулятора усыпит бдительность потенциальной жертвы. «В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит», — рассказали в ЦБ.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, какого-либо банка или ЦБ. Также мошенники могут звонить от имени сотрудников госорганов с обещаниями выплат и компенсаций. Поводы для звонка могут быть самыми разными, но в последнее время злоумышленники чаще всего звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета, и для сохранности средства нужно перевести на «специальный» (или «безопасный») счет в ЦБ. На самом деле счет, реквизиты которого называют злоумышленники, принадлежит мошенникам, подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Иногда, чтобы войти в доверие к человеку, звонящие могут напоминать о правилах безопасности, например, рекомендовать никогда не раскрывать банковские данные.

«Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий, — отметил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. — Сотрудники правоохранительных органов, банков, госорганов никогда не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информацию по счетам и картам. Они не просят перевести деньги якобы на «защищенный счет в Центробанке» или куда-либо еще».

ЦБ рекомендует гражданам самостоятельно звонить в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка, если возникли сомнения относительно сохранности денег на счете.