​Отсутствие пенсионного «ликбеза» может позволить получить выплаты за прошедшие годы

Суды должны обращать внимание на отсутствие разъяснительной работы Пенсионного фонда РФ и его региональных отделений при рассмотрении пенсионных споров, рассказали РАПСИ в пресс-службе Первого кассационного суда общей юрисдикции.



В суд обратился мужчина, который имел право на получение пенсии по инвалидности с января 2010 по сентябрь 2020 года, но не обращался в органы ПФР с соответствующим заявлением. В 2020 году он подал заявление, где просил произвести перерасчет пенсии с 2010 года и выплатить ему неустойку — в то время как раз изменился закон, о котором истец не знал, и лица без установленной степени ограничения трудоспособности получили право на получение пенсии по инвалидности.

Суды первой и апелляционной инстанций его исковые требования не удовлетворили, придя к выводу, что пенсия по инвалидности назначается с момента обращения гражданина в пенсионный орган. Однако кассация не согласилась с данным решением.

«Рассматривая кассационную жалобу представителя истца, суд не согласился с вынесенными по делу решениями. Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что обязанность по реализации социальной политики РФ в области государственного пенсионного обеспечения возложена на Пенсионный фонда РФ, в рамках исполнения которой Пенсионный фонд и его региональные отделения обеспечивают разъяснительную работу среди населения по вопросам, относящимся к их компетенции. С 2010 года истец имел право на получение пенсии по инвалидности, однако пенсионный орган данную информацию до него не довел», — указали в суде.

Суд отправил дело в суд апелляционной инстанции для повторной проверки законности принятого решения.