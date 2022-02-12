В Мордовии задержан подозреваемый в хищении денег с банковских карт граждан

Сотрудники уголовного розыска задержали в Мордовии злоумышленника, похищавшего денежные средства нижегородцев под видом работника газовой службы. Полицейские полагают, что злоумышленник занимался кражами с банковских карт не только в Нижнем Новгороде, сообщает МВД России.



В текущем году в полицию поступили заявления от граждан, пострадавших от действий неизвестного. Во всех случаях потерпевшие описывали следователю один и тот же сценарий работы злоумышленника. Тот звонил в квартиру, представлялся работником газовой службы, делал визуальный осмотр оборудования и предлагал приобрести огнетушитель либо другие приборы для пожарной безопасности.

В конечном итоге визитер под предлогом отмены заявки на установку огнетушителя просил у граждан сотовый телефон якобы для совершения звонка. С полученного гаджета он отправлял СМС-сообщения для перечисления денежных средств со счета владельца телефона на счета своих знакомых, проживающих в различных городах России.

По заявлениям потерпевших следователями возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

«При работе по раскрытию данных преступлений сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. К этому времени 24-летний, ранее судимый житель Ростовской области, ведущий скитальческий образ жизни, покинул Нижний Новгород. Сотрудники полиции установили адрес его временного пребывания в Мордовии, где он был задержан», — отмечает ведомство.

Как уточняется, сотрудники полиции располагают данными о совершении молодым человеком более десяти подобных хищений. Злоумышленник версию полицейских не опровергает. По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.