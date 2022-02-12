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Калужский губернатор подписал постановление об ограничениях для мигрантов

12.02.2022 11:30
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3 Время прочтения: 1 минута
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РБК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, ограничивающее в 2022 году привлечение мигрантов к работе в торговле, на транспорте, в общепите и сфере подбора кадров, говорится на сайте органов власти региона.

Мигранты не смогут работать в магазинах продуктов и бытовой техники, в городском транспорте и такси, в кафе, ресторанах, столовых и кейтеринге, службах доставки продуктов, а также в агентствах по подбору персонала. На выполнение предписаний постановления работодателям дано три месяца.

Глава региона сообщил, что Калужская область выйдет из федеральной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и что в регионе введут запрет на привлечение иностранцев по патентам к работе в некоторых сферах экономики.

Такое решение Шапша принял после посещения местного миграционного центра. Там он выяснил, что некоторые из тех мигрантов, кто уже получил сертификат о владении русским языком, его не знают. «По-русски ни бельмеса!» — сообщил Шапша после визита.

Он объявил, что теперь сертификаты, подтверждающие знание мигрантами языка, истории России и законодательства страны и необходимые для получения патента на трудовую деятельность в России, будут проверять в МВД.

Прокуратура области проведет проверку. Ведомство планирует изучить «обстоятельства получения соответствующих сертификатов», проверить их подлинность и дать «правовую оценку как действиям иностранного гражданина, так и организации, выдавшей сертификат».

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Комментарии

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guerrilla
guerrilla
12.02.2022 23:29
<p>Интересно будет взглянуть на демографическую статистику региона через некоторое время.</p>
1
ugor
ugor
13.02.2022 10:48
<p>Длинная дорога начинается с первого шага....</p>
0
Steven Cohen
Steven Cohen
13.02.2022 12:13
<p>Хоть кто то здраво поступает...давно пора всех вытряхнуть в свои аулы обратно </p>
1

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