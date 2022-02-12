​«Газпром» рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов

«Газпром» рассматривает возможность перехода на выплату промежуточных дивидендов, а также изучает опцию проведения обратного выкупа акций. Это следует из обзора аналитиков «ВТБ Капитала» по итогам встречи с топ-менеджментом холдинга. Однако установленных сроков по данным решениям пока нет, отмечается в обзоре.



«Газпром» также прогнозирует капитальные затраты в 2022 году в 2 трлн рублей, в 2023 году — на этом же уровне, говорится в обзоре «ВТБ Капитала».

Экспорт газа «Газпрома» в 2022 году ожидается близким к среднему показателю за последние несколько лет.

Ранее сообщалось, что экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в 2021 году вырос до 185,1 млрд куб. м, став четвертым по объему в истории компании.

Дивидендная политика «Газпрома», утвержденная советом директоров компании в конце 2019 года, предполагает поэтапное повышение доли скорректированной чистой прибыли по МСФО, направляемой на выплату дивидендов, с 30% по итогам 2019 года до 50% по итогам 2021 года и последующих годов. Но «Газпрому» уже в 2020 году удалось достичь целевого показателя по направлению на дивиденды 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2021 года «Газпром» ожидает максимальный за всю свою историю финансовый результат, а также абсолютно рекордные дивиденды.