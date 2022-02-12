Несовершеннолетние россияне смогут сами получить печатный ковид-сертификат

Лица младше 18 лет смогут с 21 февраля самостоятельно получить в РФ печатный сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинских противопоказаниях к прививке или перенесенном заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией, следует из приказа Минздрава РФ. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу с 21 февраля 2022 года. Ранее печатный ковид-сертификат могли получить только совершеннолетние.

Чтобы получить сертификат, лица, не достигшие 14 лет, должны предъявить работнику МФЦ свидетельство о рождении.

Также приказом устанавливается, что если при обращении за бумажным сертификатом на основании положительного теста на наличие антител информация об этом отсутствует на портале госуслуг, то можно направить жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее Минздрав утвердил приказ, которым предусматривается дополнение медицинского сертификата о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании информацией о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу. Сертификат на основании положительного теста на антитела можно будет оформить с 21 февраля.