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​На платформе «СберПраво» появится онлайн-запись к нотариусу

12.02.2022 19:26
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

На юридической платформе «СберПраво» появится возможность записаться к нотариусу онлайн. Планируется, что онлайн-запись будет бесплатной для клиентов платформы, сообщили в СберБанке.

Как уточняется, на сайте «СберПраво» клиенты могут обратиться онлайн за юридической помощью практически по всем жизненным ситуациям: семейным, жилищным, имущественным, финансовым, налоговым и т. д. Более 2 000 адвокатов и представителей юридических компаний готовы откликнуться на запрос и предоставить консультацию, оказать услуги представительства, сопровождения сделки, подготовки документов и т. д.

«Сбер» создал удобный юридический сервис для жизни — платформу «СберПраво», чтобы качественная помощь, которую оказывают надежные специалисты, была доступна всем гражданам; чтобы поставщики и потребители юридических услуг находили друг друга буквально за несколько кликов и взаимодействовали безопасно. Сотрудничество «Сбера» и Федеральной нотариальной палаты направлено на то, чтобы максимально распространить прогрессивные цифровые инструменты на российскую правовую сферу», — прокомментировал вице-президент, директор правового департамента СберБанка Игорь Кондрашов.

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