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​В «Роснефти» прорабатывают варианты дальнейшего buyback

13.02.2022 10:32
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ТАСС

«Роснефть» в конце 2021 года завершила второй этап программы обратного выкупа акций, прорабатывает сценарии дальнейшей реализации программы в условиях сложившейся конъюнктуры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании, цитируя материалы телеконференции топ-менеджмента с инвесторами.

«В настоящее время менеджмент компании анализирует итоги программы и прорабатывает возможные сценарии ее дальнейшей реализации с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры. Предложения будут представлены на рассмотрение совета директоров в ближайшее время. Информация о принятии соответствующих решений будет опубликована в установленном порядке», — приводятся слова представителя «Роснефти».

Он пояснил, что в ходе второго этапа программы компания приобрела на открытом рынке порядка 81 млн акций на общую сумму 370 млн долларов, «оказав поддержку котировкам в период рыночного падения 2020 года».

Совет директоров «Роснефти» в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до 2 млрд долларов, рассчитанной до конца 2020 года. Весной 2020 года параметры программы были скорректированы.

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