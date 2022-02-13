Дело в отношении владельца и топ-менеджеров Ринвестбанка о хищении 1 млрд рублей направлено в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 1 млрд рублей Ринвестбанка, повлекшем банкротство кредитной организации. Дело передано в суд, сообщает ведомство.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Романова, Максима Ткачева и Светланы Поздновой. Они обвиняются в хищении путем растраты и мошенничества имущества ООО «РИКБ «Ринвестбанк» (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Романову также вменяется хищение путем обмана денежных средств одного из граждан (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, фактический владелец Ринвестбанка Романов, председатель правления банка Ткачев, президент кредитного учреждения Позднова и другие лица в составе организованной группы в 2015—2016 годах похитили со счета банка свыше 1 млрд рублей. Для этого была организована выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям. Как уточняет Генпрокуратура, содеянное повлекло банкротство кредитного учреждения и отзыв у него лицензии на осуществление банковских операций.

Кроме того, Романов под предлогом продажи квартиры в рассрочку одному из граждан в 2004—2013 годах завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 14,1 млн рублей. Взятые на себя обязательства Романов не выполнил, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению, чем причинил значительный ущерб потерпевшему.

Уголовное дело в отношении указанных лиц направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу. В отношении иных лиц материалы выделены в отдельное производство, расследование продолжается.