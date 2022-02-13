В суд направлено дело о хищении средств банка «Народный Кредит»

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по факту хищения средств банка «Народный Кредит» в особо крупном размере, сообщило ведомство.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виталия Юна, Сергея Лукина, Эльмиры Милосердовой и Дмитрия Хасанова. Они обвиняются в хищении денежных средств ОАО «Банк «Народный Кредит» в особо крупном размере путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, заместитель генерального директора ОАО «Корпорация Развития» Лукин в Москве организовал хищение денежных средств банка «Народный Кредит» в особо крупном размере. Непосредственно растрату совершил председатель правления кредитного учреждения Юн при пособничестве Милосердовой и Хасанова.

С этой целью с июня по сентябрь 2013 года дочерняя фирма «Корпорации Развития» по указанию Лукина разместила на открытом в указанном банке счете 2 млрд рублей. Тем самым возглавляемый Юном банк был обеспечен ликвидностью.

«В целях хищения денежные средства банка на сумму более 68 млн рублей по указанию Юна по фиктивным основаниям были перечислены на счета подконтрольных Милосердовой и Хасанову организаций. Впоследствии средства были обналичены и по указанию Лукина распределены между всеми соучастниками», — уточняет ведомство.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.