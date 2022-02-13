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Эксперт назвал две самые перспективные валюты

13.02.2022 16:37
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Прайм

В настоящий момент наилучшими перспективами роста обладает доллар США, так как их экономика остается крупнейшей и самой мощной в мире, а валюта — традиционное универсальное платежное средство; также сильны позиции швейцарского франка, сказал агентству «Прайм» доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

«Многое зависит от действий ФРС США: если ранее озвученное намерение перейти к повышению ключевой ставки в марте этого года будет исполнено, мы увидим рост курса доллара», — подчеркнул эксперт.

По мнению Григорьева, евро лишен потенциала доллара уже в силу того, что является валютой нескольких стран. «Большая часть стран Евросоюза вносит весьма скромный вклад в экономику ЕС и живет за счет перераспределения в их пользу части доходов от наиболее развитых стран, так что если ФРС США поднимет ключевую ставку, доллар укрепится на 3—5% по отношению к евро», — убежден Григорьев.

«Традиционно сильные позиции сохранит швейцарский франк благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах, и он имеет все шансы укрепиться и по отношению к доллару, и к евро», — заявил экономист.

А вот японская иена и британский фунт, по его мнению, являются нишевыми валютами и никаких принципиальных изменений в их положении не произойдет.

«Китайский юань очень сильно зависит от экспортной активности Китая, которая, в свою очередь, является производной от состояния глобальной экономики. И укрепление юаня возможно только при ее росте», — считает Григорьев.

Но все эти прогнозы, по его словам, носят краткосрочный характер. И проблема не столько в пандемии, сколько в продолжающемся с 2008 года, по его мнению, кризисе. «Не были преодолены его последствия и устранены его причины. Он продолжится и в этом году», — считает экономист.

«Поэтому любой рост тех или иных валют будет носить конъюнктурный, а не фундаментальный характер», — подытожил он.

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Комментарии

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alfredviatorin
13.02.2022 17:10
<p>
В настоящий момент наилучшими перспективами роста обладает доллар США, так как их экономика остается крупнейшей и самой мощной в мире,
Кто посчитал то? Они с Китаем договориться о выравнивании торгового баланса не могут, потому как Китай не понимает что он у США купить может. США уже давно ничего не производят. Они живут исключительно на эмиссии доллара, и этот пузырь, разумеется, скоро лопнет. И вот тогда будет весело...</p>
0
Steven Cohen
Steven Cohen
13.02.2022 18:58
<p>alfredviatorin,одна и та же песня вот уже лет 70...не лень </p>
5
ugor
ugor
13.02.2022 20:43
<p>Сберегай в рубле и веселись!)))</p>
1

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