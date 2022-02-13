«​МТС Live» покажет первый спектакль с участием Моники Беллуччи в Москве и Петербурге

Компания «МТС» покажет российскую премьеру моноспектакля с участием Моники Беллуччи «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» в авторской постановке Тома Вольфа 27—28 мая 2022 года в Александринском театре и 30—31 мая 2022 в театре имени Евгения Вахтангова. Как уточняет оператор, это первая театральная роль Моники Беллуччи, звезды блокбастеров и музы авторского кино.



«Билеты скоро появятся в продаже и будут доступны только на «МТС Ticketland» и «МТС Live». Уникальная постановка основана на документальном биографическом фильме и книге режиссера Тома Вольфа, в которых он собрал более 350 неопубликованных писем, написанных Марией Каллас за 30 лет», — говорится в релизе.



Россия станет третьей страной, которая примет у себя уникальную постановку. Премьера «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» состоялась в конце 2019 года в парижском театре Мариньи, в сентябре 2021-го — на сцене древнего театра Одеон Герода Аттика в Афинах.

Как рассказали в компании, моноспектакль «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» — захватывающая и трогательная история в трех частях, рассказанная обладательницей величайшего голоса ХХ века от первого лица о небогатом детстве в Нью-Йорке и оккупации в Афинах во время Второй мировой войны, о неудачах на старте карьеры и покорении оперных площадок Европы и США, о свадьбе с ее верным и преданным спутником Джованни Баттистой Менегини и бурном романе с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом, о последних годах в Париже, наполненных ностальгией и одиночеством.



«Для меня эта постановка стала результатом семи лет работы, посвященной моему кумиру. При подготовке книги «Мария Каллас. Воспоминания в письмах» мы встретились с Моникой Беллуччи — так родилась идея о сценическом воплощении грандиозного проекта. Для нас обоих постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу... За это время перед нашими глазами пролетят тридцать лет ее жизни, наполненной славой и болью», — отметил режиссер Том Вольф.

