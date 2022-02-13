«​​Сбер»​ и компания КВС предлагают ипотеку под 0,01% в первый год кредитования на покупку квартир в двух ЖК в Петербурге

СберБанк и компания КВС представили новую ипотечную программу со ставкой 0,01% в первый год кредитования, сообщили в финансовом учреждении. Эксклюзивное предложение действует для покупателей квартир в Олимпийских кварталах «ЮгТаун» (Пушкинский район Санкт-Петербурга) и ЖК «Ясно.Янино» (Ленинградская область).



«Новая программа сочетает в себе субсидирование ипотеки от застройщика и отсрочку по уплате основного долга. Благодаря этому ежемесячный платеж можно максимально снизить на первый год или первые два года кредитования — на выбор клиента. В течение льготного периода клиент выплачивает только проценты, без погашения основного долга по ставке от 0,01%, сниженной за счет застройщика», — говорится в релизе.

Оформить ипотеку со ставкой 0,01% в первый год кредитования можно в рамках программ «Семейная ипотека» и «Господдержка-2020». Со второго года ставка составит от 4,7% и от 5,85% соответственно. Семейной ипотекой могут воспользоваться родители ребенка, родившегося в 2018 году или позже, а также ребенка с инвалидностью. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей. Программой господдержки могут воспользоваться все граждане России, но в кредит можно взять не более 3 млн рублей.