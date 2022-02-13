«Мосэнергосбыт» предупредил об участившихся случаях мошенничества

АО «Мосэнергосбыт» сообщило об участившихся в последнее время фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся специалистами компании. Жители Москвы и Подмосковья стали находить в почтовых ящиках уведомления, в которых сообщается о необходимости срочной замены автоматов.

«Лжеэлектрики обходят квартиры, предлагая поменять автоматы на коммерческой основе. Представители этих недобросовестных компаний уверяют жильцов, что без замены автоматов гарантирующий поставщик не поменяет прибор учета», — рассказали в организации.

АО «Мосэнергосбыт» напоминает, что замена прибора учета производится бесплатно в том случае, если он вышел за МПИ или сломался, и независимо от состояния автоматов. Также в компании информируют, что сотрудники АО «Мосэнергосбыт» не обходят потребителей, предлагая платные услуги.

«Специалист компании придет только в случае предварительно оформленной заявки или для съема контрольных показаний. При этом он обязан предъявить удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, клиент точно будете знать, что это сотрудник «Мосэнергосбыта». Также уточнить информацию о работнике «Мосэнергосбыта» можно, позвонив в контактный центр компании по номеру +7 499 550 09 550», — предупредили в компании.

Если в удостоверении указано ООО, ПАО, любая другая аббревиатура или созвучное название, то это компания-самозванец, подчеркнули в организации. От услуг такого специалиста рекомендуется отказаться.

АО «Мосэнергосбыт» напоминает, что в июне 2021 года компания завершила разбирательство со своим двойником — ООО «Мосэнергосбыт». Гарантирующий поставщик подавал обращение в Московское областное УФАС России, основанием которого послужило то, что ООО «Мосэнергосбыт», представляясь как «Мосэнергосбыт», осуществляло замену (установку) индивидуальных приборов учета потребителям, в том числе находящимся на обслуживании АО «Мосэнергосбыт», тем самым вводя потребителей в заблуждение.

Московское областное УФАС России по итогам рассмотрения обращения АО «Мосэнергосбыт» приняло решение о признании действий ООО «Мосэнергосбыт» нарушающими запрет на недобросовестную конкуренцию. Впоследствии в своем решении с выводами антимонопольного органа согласился и суд, и 10 июня 2021 года решение и предписания Московского областного УФАС России были признаны законными и обоснованными.