​Газпромбанк снизил ставку по кредиту наличными до 4,9% и запустил акцию по возврату 2% от суммы уплаченных процентов

Газпромбанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту наличными и рефинансированию потребительских кредитов на 0,6 процентного пункта до 4,9% годовых. Как уточнили в финансовой организации, такая ставка доступна при условии оформления личного страхования заемщика.



Кроме того, теперь клиент сможет вернуть 2% от суммы уплаченных процентов за фактический срок пользования кредитом по акции «Возврат процентов» в случае заключения договора на кредит наличными или рефинансирование кредитов в период с с 9 февраля по 14 марта 2022 года.

«Денежное вознаграждение будет перечислено в течение 30 рабочих дней после полного погашения задолженности по кредитному договору на текущий банковский счет, открытый в Газпромбанке, при соблюдении следующих условий: с момента заключения до полного погашения кредитного договора прошло не менее шести месяцев и клиентом ни разу не были нарушены обязательства по погашению задолженности по договору», — сообщили в банке.