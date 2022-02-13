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​Газпромбанк снизил ставку по кредиту наличными до 4,9% и запустил акцию по возврату 2% от суммы уплаченных процентов

13.02.2022 19:03
3 366
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Газпромбанк

Газпромбанк снизил минимальную процентную ставку по кредиту наличными и рефинансированию потребительских кредитов на 0,6 процентного пункта до 4,9% годовых. Как уточнили в финансовой организации, такая ставка доступна при условии оформления личного страхования заемщика.

Кроме того, теперь клиент сможет вернуть 2% от суммы уплаченных процентов за фактический срок пользования кредитом по акции «Возврат процентов» в случае заключения договора на кредит наличными или рефинансирование кредитов в период с с 9 февраля по 14 марта 2022 года.

«Денежное вознаграждение будет перечислено в течение 30 рабочих дней после полного погашения задолженности по кредитному договору на текущий банковский счет, открытый в Газпромбанке, при соблюдении следующих условий: с момента заключения до полного погашения кредитного договора прошло не менее шести месяцев и клиентом ни разу не были нарушены обязательства по погашению задолженности по договору», — сообщили в банке.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "Газпромбанка" Юлия Белоногова

Юлия Белоногова

начальник управления клиентской поддержки Газпромбанка
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Комментарии

1
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tomich
tomich
13.02.2022 19:28
<p>"Как уточнили в финансовой организации, такая ставка доступна при условии оформления личного страхования заемщика."</p>
<p>И с учетом этого страхования кредит будет стоить 16-17%?</p>
1

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