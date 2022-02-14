Рубль дешевеет, индекс Мосбиржи — в глубоком минусе на утренних торгах

Рубль слабеет к доллару и евро на утренних торгах в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на 7:55 мск составил около 77,49 рубля, что на 32 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил почти 87,92 рубля (плюс 38 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 77,27—78,29 рубля за доллар и 87,65—88,7 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:14 теряет 3,96% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составляет 3 406,29 пункта.



С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00. С 6 декабря 2021-го продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.