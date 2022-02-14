Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углерод

«Самый мучительный» вопрос в низкоуглеродной повестке России — это плата за углерод, считает спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Даже при очень консервативной цене за тонну парникового газа в 10 долларов стоимость для экономики составит 1,5 трлн рублей, приводит его подсчеты РБК.

Как можно более скорое введение платы за углеродные выбросы — единственный способ нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС «углеродного налога», считает Чубайс.

«Из всего круга вопросов, которые мы обсуждали, есть самый мучительный, самый тяжелый — это плата за углерод: квоты, налог и так далее. Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты (там квоты, как известно) и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но, понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог», — сказал Чубайс 11 февраля на правительственном совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Сахалинская область выбрана пилотным регионом для опробования системы торговли квотами на выбросы.

На совещании обсуждался подготовленный Минэкономразвития проект плана реализации национальной стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Спецпредставитель президента напомнил, что Европарламент недавно предложил перенести начало взимания углеродного налога с 2026 года на 2025-й и убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035-го. Чубайс считает, что льготы в итоге отменят в 2030 году, но все равно раньше, чем изначально планировала Еврокомиссия.

«Что это означает? У них [европейцев] сейчас цена на бирже — 100 долларов за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка — 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет 100 долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите 100 долларов [в расчет потенциальной цены углерода для российской экономики], это будет совсем другая жизнь», — рассказал Чубайс. Текущая стоимость квот на выбросы парниковых газов в европейской системе EU ETS составляет 91 евро (104 доллара) за тонну углекислого газа.

«То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза», — сказал Чубайс. По его мнению, избежать этого можно только одним способом: выйти на «принципиальное решение» в 2022 году и реализовать его в 2023-м. Соответственно, госбюджет на 2024—2027 годы должен быть сформирован с учетом этого решения «со всеми вытекающими последствиями», указал Чубайс.

Спецпредставитель добавил, что, по его подсчетам, если даже взять совсем небольшую цену за углерод для России в 10 долларов за тонну, «при нашем объеме выбросов это 1,5 триллиона рублей». «Давайте возьмем 1 доллар — это 150 миллиардов рублей», — указал он, подчеркнув, что «это серьезные вещи, это реальность, с которой придется считаться». Столько условно заплатит российский бизнес за право на вредные выбросы в рамках движения к декарбонизации.



При введении платы за углерод средства перераспределяются от углеродоемкого бизнеса к государству или более эффективным с точки зрения выбросов компаниям. Так, в рамках Европейской системы торговли квотами (EU ETS) компании, которым нужно приобрести разрешение на вредные выбросы, покупают квоты на государственных аукционах или у других компаний. В случае налога на углерод правительство устанавливает налоговую ставку из расчета за тонну углекислого газа.