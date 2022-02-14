14 февраля. О чем пишут газеты

📰 В России зафиксируют цены на основные ритуальные услуги по регионам, пишут «Известия». Положение о госрегулировании их стоимости предполагает законопроект о похоронном деле. Сегодня цены в этой сфере никак не регулируются, на рынке работает множество недобросовестных частных компаний, которые баснословно завышают цены, сказала зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, участвовавшая в работе над инициативой. Документ также предполагает, что взаимодействие ритуальных агентов с родственниками умершего до их обращения в пункты приема заказов станет недопустимым.

📰 Правительство, ВЭБ.РФ и власти регионов к 1 июня 2022 года должны представить предложения по стимулированию инвестиций в создание вузовских кампусов, пишет «Коммерсант». Согласно опубликованным поручениям президента, в 2030 году в РФ с использованием механизма государственно-частного партнерства должно быть построено не менее 25 таких кампусов мирового уровня. Объем инвестиций в проект в ВЭБ.РФ ранее оценивали в 607 млрд рублей, из которых около половины должны составить средства частных инвесторов. Обещано, что «кампусы мирового уровня» появятся в городах, где есть не менее четырех вузов, где проживает более 300 тыс. человек и где необходимо минимум 2,5 тыс. мест проживания.

📰 Эксперты Deloitte и Reuters Events в конце 2021 года опросили 2,8 тыс. респондентов по всему миру для выяснения их отношения к энергопереходу и готовности компаний снижать выбросы СO 2 , пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования. В отчете говорится, что в 2022 году все больше компаний придерживаются политики декарбонизации. Несколько российских компаний присоединились к международной инициативе Science Based Targets Initiative, предусматривающей снижение эмиссии не менее чем на 95% к 2050 году. Это сделали, в частности, «Татнефть», «Уралкалий», X5 Group, En+ и Polymetal.

📰 Минпромторг обратился в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров с предложением ввести обязательную маркировку на некоторые виды игрушек и товаров для творчества, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма. Из него следует, что речь идет, к примеру, о красках, пластилине, смесях для лепки, куклах и фигурках людей и животных, настольных играх (конструкторы и модели для сборки, головоломки и т. д.), самокатах, игрушечных гоночных автомобилях и оружии, электронных играх с экранами. По словам эксперта, введение маркировки приведет к подорожанию самых дешевых товаров на 30—50%.

📰 Минпромторг доработал проект постановления правительства о введении маркировки электронных устройств, пишет «Коммерсант». Эксперимент планируется запустить уже с 1 марта, продлится он до 31 января 2023 года. К нему могут добровольно подключиться производители и импортеры товаров 26 категорий, среди которых смартфоны, ноутбуки, планшеты, электронные книги, видеокамеры и печатные платы. Однако основные вопросы вызывает не сама по себе маркировка, а вводимый вместе с нею утилизационный сбор — по мнению экспертов, он ляжет на плечи покупателей.

📰 На минувшей неделе международные инвесторы вывели из российских фондов акций максимальный с начала года объем средств, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research, уточняя, что нерезиденты забрали из страновых фондов 81 млн долларов. Это в четыре раза выше притока неделей ранее и худший результат со второй декады декабря 2021 года. Глобальные инвесторы осторожничают на фоне высоких геополитических рисков и общего снижения популярности активов развивающихся стран из-за ужесточившейся риторики ФРС США И ЕЦБ.

📰 Минсельхоз на фоне роста цен предлагает ретейлерам добровольно ограничить наценку на продукты питания под брендами, на которые приходится совокупно более 70% продаж розничных сетей, пишет «Коммерсант». Речь идет о молоке, кефире, сливочном масле, твороге и хлебе недлительного срока хранения. Предложение 10 февраля на совещании внесла заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут, сообщили несколько участников встречи. Источник из числа крупных ретейлеров считает, что регулирование цен на продукты под брендами, занимающими более 70% в продажах, приведет к значительным убыткам и спровоцирует риск дефицита.